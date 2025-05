Bologna, Italiano rimane e rinnova: l'intreccio con Sarri e il Milan

TUTTOmercatoWEB.com

Il Bologna va avanti con Vincenzo Italiano, decisivo l'incontro tra il club felsineo e l'allenatore avvenuto proprio questa mattina. Italiano e il Bologna hanno trovato l'intesa per il rinnovo del contratto e quindi per progettare insieme anche il prossimo anno. L'ex Fiorentina era una possibilità per il Milan, il nome in cima alla lista dei rossoneri per rimpiazzare Conceicao, ma ora lo scenario a Milanello cambia. Tare dovrà andare su profili alternativi come Massimiliano Allegri e Thiago Motta. Sul livornese c'è anche il Napoli, ma ora la permanenza di Conte a Castel Volturno non è più un miraggio e questo "libererebbe" Allegri per il Milan. La permanenza di Italiano a Bologna, libera da una possibile pretendente la corsa a Maurizio Sarri. Il Comandante era nelle idee di Sartori in caso di addio di Italiano al progetto rossoblu.

