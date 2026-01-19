Calciomercato Lazio | Fabbian va alla Fiorentina: tutti i dettagli
19.01.2026 13:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Chiuso un altro colpo, per la Fiorentina. Giovanni Fabbian sarà un nuovo giocatore della Viola: chiuso l'accordo con il Bologna sulla base di uno scambio con Sohm. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista italiano si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto; l'ex Parma, invece, in prestito con diritto. Fabbian era stato seguito a lungo anche dalla Lazio, che però non ha mai affondato il colpo. Ora cambia squadra e resta in Serie A.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.