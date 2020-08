Calciomercato Lazio, proposto Badstuber dello Stoccarda. Il like a Reina...

La Lazio lavora sul campo di Auronzo di Cadore agli ordini di Inzaghi per preparare la prossima stagione. Per quanto riguarda il calciomercato invece c'è un filo che lega il ritiro veneto, in cui è presente il presidente Lotito, e Roma, dove il ds Tare continua a tessere la sua tela. Tra i colpi in canna c'è un difensore, con Kumbulla primo nome della lista: le difficoltà legate al classe 2000 dell'Hellas Verona però hanno spinto i biancocelesti a valutare alcune alternative, tra cui Kim Min Jae del Bejing Guoan. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, nelle scorse ore è stato proposto un vecchio obiettivo dell'estate 2018, Holger Badstuber dello Stoccarda.

OBIETTIVI DIVERSI - Il difensore tedesco classe '89 è praticamente fuori rosa allo Stoccarda (addirittura non si allena più con la squadra), che è disponibile a lasciarlo partire a parametro zero. Per caratteristiche nel 3-5-2 di Inzaghi può occupare il ruolo di terzo centrale di sinistra, mentre in una difesa a 4 sia il centrale sinistro che il terzino, come fatto in carriera con le maglie di Bayern Monaco, Schalke e Stoccarda. La Lazio, che due anni fa si era interessata ma Badstuber preferì rinnovare con il club sponsorizzato dalla Mercedes, al momento ha altri obiettivi, più giovani e in grado di garantire maggiore continuità. Il tedesco infatti nelle ultime due stagioni ha dovuto fare i conti con diversi infortuni (10 presenze nella Bundesliga 2018-19, 19 nel 2019-20), tanto che la tenuta fisica è uno dei motivi per cui lo Stoccarda ha deciso di privarsene.

LIKE A REINA - Un segnale alla Lazio comunque Badstuber ha voluto lanciarlo anche pubblicamente. Oggi Pepe Reina ha postato una foto di Olympia con la frase 'Piacere di conoscerti Olympia, pronto a volare' e uno dei primi a mettere il like è stato proprio il tedesco. In realtà i due sono stati compagni di squadra nel Bayern Monaco nella stagione 2014-15, ma questo non può essere visto come un ulteriore messaggio ai biancocelesti. Oggi Badstuber sarebbe prontissimo per la Lazio, ma in due anni tante cose sono cambiate: in meglio per il club, che disputerà la prossima Champions League, mentre lo stesso non si può dire per il classe '89.

Pubblicato il 26 agosto