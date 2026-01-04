CLASSIFICA - Beffa Lazio, all’Olimpico passa il Napoli e l’Europa…
04.01.2026 14:27 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Un inizio da dimenticare per la Lazio, la prima sfida del 2026 ha avuto un esito insperato. I biancocelesti sono usciti sconfitti 0-2 dal match col Napoli e oltre al ko anche la doppia espulsione, Noslin e Marusic, che ha condizionato la sfida e inevitabilmente si ripercuoterà anche sulla prossima.
Tre punti preziosi che si sono intascati gli azzurri di Conte ora secondi in classifica a -1 dal Milan. I biancocelesti restano al nono posto con 24 punti, a -6 dal sesto posto occupato dal Como e -9 dal quinto. L’Europa si allontana ancora.
