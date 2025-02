CLASSIFICA - La Lazio non allontana la Juve, ma rosicchia un punto sul Milan

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CLASSIFICA - Un solo punto. Bottino magro quello conquistato al Penzo, contro un Venezia che lotta per rimanere in Serie A. Una prova sottotono da parte dei biancocelesti, che raggiungendo "solamente" quota 47, mancano l'allungo sulla Juventus, impegnata in questo turno contro il Cagliari in trasferta. In caso di vittoria dei bianconeri (ora a 46) arriverebbe il controsorpasso e a quel punto la Lazio perderebbe temporeamente il quarto posto in classifica. La situazione attuale vede invece la formazione di Baroni ancora in quarta posizione, a quattro lunghezze dell'Atalanta terza in classifica, ma con un punto in più rispetto a Bologna e Milan sconfitte rispettivamente da Parma e Torino. L'altra inseguitrice - la Fiorentina - è a 42: sfiderà il Verona al Bentegodi. Di seguito la classifica aggiornata.

Napoli 56 (25 partite giocate)

Inter 54 (25)

Atalanta 51 (25)

Lazio 47 (26)

Juventus 46 (25)

Fiorentina 42 (25)

Milan 41 (25)

Bologna 41 (25)

Roma 37 (25)

Udinese 36 (26)

Torino 31 (26)

Genoa 30 (25)

Como 25 (25)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (26)

Verona 23 (25)

Parma 23 (26)

Empoli 21 (25)

Venezia 17 (26)

Monza 14 (25)

