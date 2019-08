DIRETTA - Calciomercato Lazio: prima le uscite, poi una punta

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - Complice lo stallo della situazione Milinkovic, la Lazio lo aveva ormai mollato. Troppo alte le richieste del Trabzonspor, soddisfatte dall'ultima generosa offerta del Lille: Yusuf Yazici è un nuovo giocatre dei francesi, ora è arrivata anche l'ufficialità.

Il ds Tare è al lavoro. C'è una rosa che va sfoltita, delle cessioni che sono necessarie. Il calciomercato della Lazio al momento guarda soprattutto in uscita. A diversi giocatori è stata indicata la porta di Formello, la stessa da cui poi entreranno presumibilmente un paio di nuovi innesti. Il maggior fermento riguarda la situazione Wallace: il brasiliano è a Roma (rientrato per alcuni controlli in Paideia) ma il suo futuro potrebbe parlare inglese. Non c'è molto tempo per chiudere con il Wolverhampton e non mancano gli intoppi burocratici, per ora è quest'operazione la priorità. Anche Durmisi è sul piede di partenza. L'interesse maggiore per lui si registra in Turchia, Riza non è convinto ma – dopo essere scivolato in fondo alle gerarchie sulla fascia sinistra – potrebbe accettare di intavolare una trattativa con Fenerbahce o Besiktas. Questione esuberi. Chi non farà certamente parte del progetto tecnico della Lazio sono: Minala, Casasola, Djavan Anderson, Vargic, Kishna e Tounkara. Per tutti si cerca una sistemazione, gli ultimi tre in casi estremi andranno in scadenza a giugno 2020.

MILINKOVIC - Su di lui ci sono due club da tempo: PSG e Manchester United. I parigini potrebbero pensare al serbo solo in caso di addio a Neymar, mentre gli inglesi si sono svuotati considerevolmente il portafoglio con l'operazione Maguire. Il tempo stringe e i milioni per arrivare a Sergej non sono pochi, per questo la dirigenza United sta valutando anche altri obiettivi. Dal canto suo Milinkovic non ha fretta di lasciare Roma e la Lazio non ha bisogno di vendere. Si intavolerà una trattativa per la sua cessione solo nel caso in cui arrivi un'offerta congrua che, al momento, non è ancora stata spedita a Formello.

ATTACCANTE - Llorente, Dost e Simeone. Sono loro tre i nomi più caldi per l'attacco biancoceleste. Inzaghi avrebbe fatto richiesta di una terza punta, a prescindere dal futuro di Caicedo, e starebbe cercando di convincere la società, non troppo propensa all'idea. Per Llorente - che resta il sogno per blasone e caratteristiche tecniche - il problema è l'ingaggio (chiede 4 milioni netti a stagione, troppi) e la durata triennale dell'eventuale contratto. È svincolato, l'idea non tramonterà definitivamente fino a quando non sceglierà una squadra. Per Dost c'è poco di concreto, così come per Simeone. Il Cholito ha rifiutato il Cagliari, non accetterà un club inferiore alla Fiorentina e la Lazio certamente sarebbe una delle sue destinazioni gradite. Difficilmente però i biancocelesti spenderanno 10 milioni per lui, nonostante i rapporti con il club viola siano buoni dopo l'affare Badelj. Infine, nome nuovo per il centrocampo: piace Berge. Si va ad aggiungere alle candidature di Fofana e Szoboszlai.

LAZIO, IL QUARTO GIORNO DI RITIRO A MARIENFELD

LA LAZIO BLINDA CORREA

TORNA ALLA HOMEPAGE