Europa League, squadre qualificate: Chelsea o United, mentre in Germania...

Sono solo 13 le squadre che per ora sono certe del posto in Europa League nella prossima stagione. Un terzo delle 36 previste per la fase a gironi del torneo: tra queste anche la vincitrice della Conference League, cioè una tra Fiorentina e Olympiacos. Oggi dalla Premier Legue uscirà fuori anche la squadra che accompagnerà il Tottenham: lo United può andare solo in caso di vittoria della FA Cup in finale contro il City, altrimenti sarà il Chelsea a prendersi il posto.

Tutto definito in Spagna e Francia: Real Sociedad e Athletic Bilbao, Lione e Nizza. Già qualificate anche Porto e Az Alkmaar. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono ancora delle situazioni in bilico: la Roma, già aritmeticamente in EL, può essere promossa in Champions se l’Atalanta chiuderà la Serie A al quinto posto.

L’Eintracht passerà in Champions se il Dortmund (già quinto in campionato) vincerà la finale di Wembley contro il Real Madrid. Se il Bayer Leverkusen vincerà la Coppa di Germania (oggi), Hoffenheim in EL e Heidenheim in Conference. Se a sorpresa vincesse invece il Kaiserslautern, il club oggi in B giocherebbe in Europa League e l’Hoffenheim in Conference.