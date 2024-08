Europa League, tutto pronto per i sorteggi: ecco le quattro fasce

Ci siamo alle 13 dei venerdì 30 agosto ci saranno i sorteggi per la nuova Europa League. Come per la Champions League cambia il format della competizione con la fase a girone sostituita dalla formula campionato. Le 36 squadre gareggeranno in un gruppo unico giocando 8 partite a testa (4 a casa e 4 in trasferta). I risultati costruiranno una classifica in cui le prime 8 staccheranno il pass per gli ottavi di finale, mentre i sedici club dalla 9a alla 24 si giocheranno gli spareggi. Le ultime 12 saranno eliminate così come le 8 perdenti dei play off senza discesa in Conference League.

Il sorteggio sarà automatico come già accaduto per la Champions League con ogni club che scoprirà le proprie avversarie. Le 36 squadre sono divise in quattro fasce in base al ranking e affronteranno due avversaria per fascia (una partita giocata in casa e una in trasferta). La Lazio è inserita nella prima fascia. Il sorteggio inizierà con la prima fascia, assegnando gli avversari a tutte le squadre, una dopo l'altra, e proseguirà con le altre fasce in ordine decrescente finché tutte non saranno formate tutte le combinazioni. Va specificato che nella fase campionato le squadre non possono affrontare avversari del proprio paese e possono essere sorteggiate contro un massimo di due club appartenenti alla stessa federazione. Il calendario con le date e gli orari dei match sarà elaborato successivamente e annunciato il giorno seguente, il 31 agosto, per garantire che non ci siano incompatibilità tra le competizioni. Ecco i quattro pot di partenza:

FASCIA 1: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Francoforte, Lazio, Tottenham e Slavia Praga

FASCIA 2: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiacos, Lione, Paok, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv e Ferencvaros.

FASCIA 3: Qarabag, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union SG, Dynamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland e Malmoe.

FASCIA 4: Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nizza, Anderlecht, Twente, Besiktas, Steaua Bucarest, RFS ed Elfsborg