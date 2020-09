Germania, niente distanziamento in Hansa Rostock-Stoccarda: quasi tutto esaurito in curva

Ciò che è successo in Coppa di Germania è incredibile. Nel primo turno di DFB Pokal è andata in scena, tra le altre gare, Hansa Rostock-Stoccarda. Il match è terminato 1-0 in favore degli ospiti, ma ciò che ha fatto clamore non è sicuramente il risultato. La squadra padrone di casa, infatti, ha deciso di consentire l'accesso allo stadio dei tifosi. Il club di terza divisione ha permesso l'entrata nella curva dell'Ostseestadion a circa 7500 spettatori, praticamente tutto il settore pieno. In Germania, infatti, non ci sono delle norme nazionali che regolano l'emergenza coronavirus. Ciascuna regione può scegliere come muoversi e come comportarsi.