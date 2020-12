Inghilterra, partita rinviata dall'arbitro a causa di un...cane

Evento singolare verificatosi in Inghilterra. Durante la sfida non professionistica tra Leicester Nirvana e GNG Oadby Town, un cane ha abbaiato imperterrito fino al 78', tanto che l'arbitro ha dovuto sospendere la partita. Il pastore tedesco non era controllato dal padrone e continuava ad abbaiare contro le barriere, come se volesse attaccare i giocatori. La gara è stata infine rinviata.