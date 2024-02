Jaap Stam torna in panchina: ecco quale sarà la sua prossima avventura

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Jaap Stam è pronto a iniziare una nuova e romantica avventura. Come riportato da 'Derbyderbyderby' l'ex difensore della Lazio dalla prossima stagione sarà al timone del DOS Kampen, squadra amatoriale che milita nella sesta divisione olandese. Una scelta di cuore da parte dell'olandese che proprio in questo club iniziò la sua carriera nel 1990 che è anche la squadra della sua città Natale situata nella provincia di Overijssel.

"Penso che sia fantastico tornare nel club in cui ho iniziato. Già l’anno scorso ho contribuito alla creazione delle formazioni giovanili e poi mi è stato chiesto se volevo assumere un ruolo più importante come capo allenatore. Non vedo l’ora di aiutare il mio vecchio club a sviluppare ulteriormente le giovanili e la prima squadra. Questo è anche il motivo per cui ho accettato questa sfida. Il DOS è l’unico club dilettantistico a cui dico sì", si legge nella nota riportata dal club.