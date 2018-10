Lazio, Fascetti compie 80 anni: auguri allo storico allenatore che salvò la Lazio nel 1987

Uno dei personaggi più amati del calcio italiano. Una vita dedicata a questo sport, prima da calciatore poi da allenatore. Entrambe le carriere colorate di bianco e celeste. Eugenio Fascetti dal 1964 al 1965 giocò nella Lazio, ma dai tifosi non è ricordato tanto per le sue imprese da calciatore quanto per quelle da allenatore. Nella stagione del 1986-87 salvò la Lazio che in Serie B partiva dalla penalizzazione del -9: una vera e propria impresa, sugellata la stagione successiva con la promozione in Serie A. Un anno prima, da allenatore del Lecce già retrocesso, fece un colpo sensazionale all’Olimpico impedendo alla Roma di conquistare uno Scudetto che poi vinse la Juve. È ricordato anche per aver scoperto e valorizzato molti talenti, uno su tutti Antonio Cassano. Oggi Fascetti compie 80 anni e a lui vanno gli auguri più sentiti da parte de la redazione de Lalaziosiamonoi.it.