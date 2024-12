Lazio, Kozak: "Sarà dura, ma bisogna reagire subito". E sul rigore...

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex attaccante biancoceleste Libor Kozak, che ha parlato della terribile sconfitta della Lazio contro l'Inter di ieri sera. Il centravanti, infatti, era presente sugli spalti dell'Olimpico a seguire la squadra di Baroni. Queste le sue parole: "Ogni tanto vengo all’Olimpico, peccato per ieri, non so se tornerò (ride, ndr). Ieri la Lazio ha fatto la partita fino al gol dell’Inter, poi il rigore, che per me è un po’ troppo, anche se è mano il movimento è naturale. Poi le regole dicono che è rigore, e la reazione della squadra non è stata buona, contro una squadra contro l’Inter che è abituata a chiudersi e ripartire. La Lazio sta facendo bene e sa fare partite importanti, si doveva stare più attenti in difesa in attesa di un episodio in attacco. Ora sarà importante reagire bene per diventare ancora più forti, anche se sarà dura. Da domani si deve pensare subito alla prossima, il calcio va avanti. In Inghilterra, dove ho giocato, le squadre non si fermano, ma poi si va avanti e si archivia. Nella Lazio in cui ho giocato io non ricordo sconfitte così dolorose, almeno non in casa. Ricordo solo una grande sconfitta a Palermo".