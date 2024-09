Lazio, Matteo Petrucci: "Solo contrattura per il Taty. A Firenze tocca a..."

Matteo Petrucci, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale. Sulle condizioni di Castellanos: "C'era timore di uno stiramento, ma è andata bene. C'è una forte contrattura, si va verso out per Firenze, mentre per la Dinamo Kiev dovrebbe essere a disposizione. Sostituto? Io sarei sorpreso di non vedere Noslin, ma la certezza che giochi lui non ce l'ho, penso che il mister voglia lanciare Castrovilli. In questo momento le due punte stanno facendo molto bene, continuare questa formula con Noslin insieme a Dia per vedere se c'è compatibilità secondo me è una buona possibilità. Pedro per il turnover contro la Dinamo Kiev? Dall'inizio non credo, Castellanos non credo verrà rischiato per mercoledì, ma le possibilità le hai. C'è anche Dele-Bashiru dietro la punta, Dia è chiamato agli straordinari e a Zaccagni non puoi rinunciare".

Sulla Fiorentina: "Ho sempre grande curiosità perché cambia molto in ogni stagione, secondo me quest'anno si sono rinforzati e ha trovato un attaccante che segna perché Kean è partito molto bene. Palladino è bravo, deve essere bravo a gestire la rosa perché la Fiorentina ce l'ha, basti guardare il centrocampo. C'è l'ipotesi che contro la Lazio si passi a una difesa a 4, mentre in queste giornate ha giocato con la linea a 3. Ha sempre fatto i campionati che doveva fare, anche senza exploit, quest'anno sono più forti e dovrà essere bravo l'allenatore. Penso sia una squadra che potrà arrivare tra il sesto e il nono posto. Due squadre offensive? La chiave di lettura è questa. Sulla carta è così, una partita tra due squadre che privilegiano la fase offensiva, proprio per questo secondo me Baroni manterrà la tentazione di schierare la doppia punta, perché è sembrata una soluzione vincente. Ci sarà tempo per gli equilibri, Baroni non mi sembra preoccupato per questo". Su Mandas: "la mia sensazione è che in Europa giocherà lui, ma su questo Baroni non ha dato ancora indicazioni, valuterà dopo Firenze, ma credo che Mandas sarà il portiere di coppa".

L'esonero di De Rossi e i dubbi su Fonseca: "Sarri sarebbe il favorito per il dopo Fonseca. Su De Rossi, se tu arrivi a esonerare un allenatore così presto dopo aver firmato un triennale, è evidente che hai sbagliato qualcosa. Ormai non c'è più pazienza, è grave. Poi non è stato solo un discorso di campo, il mercato della Roma è stato particolare e confusionario. La situazione Dybala, l'acquisto di due svincolati a settembre, vuol dire che non è andato tutto secondo i piani".