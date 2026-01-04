Lazio - Napoli, scintille in campo tra Milinkovic e Noslin: il motivo

04.01.2026 14:00 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio - Napoli, scintille in campo tra Milinkovic e Noslin: il motivo

Scintille in campo nel corso della ripresa di Lazio - Napoli, protagonisti Milinkovic - Savic e Noslin. Il portiere azzurro si è arrabbiato perché sulla restituzione della palla agli ospiti, l'olandese è andato in pressing. 

I due non se le sono mandate a dire e nel giro di pochissimo tutte e due le squadre si sono ritrovate a dover dividere i propri compagni. È intervenuto anche Massa nel tentativo di sedare gli animi, ha poi estratto un giallo per l'attacante biancoceleste e Rrahmani

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE