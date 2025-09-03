Lazio, Piscedda (CAA Stellar): “Sono ottimista sulla stagione. Su Sana Fernandes…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Andrea Piscedda di CAA Stellar - agenzia che cura gli interessi di alcuni dei giocatori più importanti del mondo, tra i quali Marmoush, Konate, ma anche Fagioli e Scamacca - ed esperto di calcio giovanile ha parlato dell'ultima prestazione della Lazio Primavera, di Sana Fernandes, ma anche della Lazio di Maurizio Sarri e della stagione che lo aspetta.

LAZIO PRIMAVERA - "Sono stato a Lazio-Bologna, ho visto una buona partita. Sono le prime partite con nuovi innesti. Ho visto buone cose. Purtroppo e per fortuna le difficoltà che hanno questi giovani sono in Primavera, soprattutto dopo che si allungata l’età diventando U-20, io credo che dovrebbero uscire un po’ prima”.

SANA FERNANDES - “La situazione di Sana Fernandes? Evidentemente la Lazio aveva un’esigenza particolare per richiamarlo. Quando ti confronti con l’Eredivisie, con 15 presenze, può essere letto come un passo indietro, ma magari la Lazio gli ha messo in conto delle presenze in prima squadra. Io non giudico il giocatore in base ai centimetri, se hai talento emergi. Un giocatore che negli ultimi 30 metri ti uccide, può far più fatica nel lungo, ma quando ha doti tecniche come le sue parla il campo”.

LA LAZIO - “Sarri dovrà lavorare sulle motivazioni e dare la possibilità a chi ha giocato meno. Penso che sia sempre riuscito a tirarli fuori, ci farà divertire. Con quella che innesto in più sarebbe stato meglio, ma non ci deve intimorire. Tanti si stanno riconfermando e altri si lo faranno durante l’anno. Io sono fiducioso. La competitività della Serie A è aumentata. La Lazio deve giocare ogni domenica per i tre punti, senza aver paura chi sia davanti. Tante volte si son persi punti con le piccole, basta pensare a come ci si è lasciati andare contro il Lecce lo scorso anno”.

UN CONSIGLIO PER LA LAZIO - “Un nome giovane per la Lazio? Uno che mi è piaciuto tanto è Knezovic, un ragazzo che ha sempre mantenuto le aspettative. Nella Primavera del Sassuolo si vedeva che era sopra le righe. Ci sono tanti talenti, non sono pronti per la Serie A”.

