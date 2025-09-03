Roma, ladri entrano nella casa di Wesley: il vigilante li mette in fuga
03.09.2025 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Disavventura per Wesley durante la sosta per le nazionali. Una banda di ladri è entrata nella villa di Casal Palocco del nuovo calciatore della Roma, mentre... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > WESLEY ROMA LADRI <
