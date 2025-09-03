Francia, il recordman Koundé sul calendario: "Non siamo macchine"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal 28 novembre 2023 fino all’infortunio dello scorso maggio la presenza di Jules Koundé è stata una sentenza con il Barcellona. Il difensore francese ha disputato oltre 100 partite consecutive, accumulando più di 6.500 minuti tra club e nazionale, secondo i dati FIFPro. Solo nel 2024 ha collezionato 5.872 minuti, un record mondiale tra la sua resistenza e le contraddizioni di un calendario sempre più congestionato.

Koundé ha dovuto arrendersi a un problema muscolare nella fase cruciale della scorsa stagione: “È stato frustrante, il mio corpo ha detto stop”, ha raccontato in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Francia, evidenziando: "Non siamo macchine".

Koundé parla di “consumo eccessivo” del calcio, dove lo spettacolo rischia di prevalere sulla tutela degli atleti. "Avere pochi giorni di allenamento ci obbliga a essere ancora più concentrati. Abbiamo meno tempo per lavorare, quindi dobbiamo essere ancora più efficienti e presenti. È già un bene che non giochiamo più tre partite, ma due. Mi sento molto bene. A quasi 27 anni, sto sicuramente entrando nei miei anni migliori. Sono stato molto contento di ciò che abbiamo ottenuto a livello di club la scorsa stagione. Non c'è spazio per il relax, le cose si muovono molto velocemente. Ho ancora molta fame, mi avvicino a questa stagione con la stessa voglia di vincere, giocare e migliorare", chiosa Koundé.