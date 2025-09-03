Lazio, Agostinelli: "Como e Verona? Importante è avere equilibrio..."

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha detto la sua dopo queste due partite della Lazio: quella persa contro il Como e quella vinta in modo brillante contro il Verona.

"Prima di tutto la cosa più importante per la Lazio e per il calcio in generale è equilibrio. La Lazio è stata brutta e poco pericolosa con il Como, molto bella e pericolosissima con il Verona. Sono trascorse due gare, è un momento di transizione, vedremo che stabilità verrà trovata".

"Un tecnico bravo, crescendo negli anni, trova sempre il modo di fare un’analisi che lo porta a scegliere il modo di giocare migliore per la squadra che ha a disposizione. Sarri ha dimostrato in passato questo tipo di intelligenza. Il margine di crescita a livello offensivo riguarda la predisposizione della squadra ad attaccare la profondità, è importante che la Lazio lo faccia e si prepari per questo, è anche dalle parole di Cancellieri che emerge questo spartito. Legare il gioco e attaccare la profondità. Giusto che sia così".

