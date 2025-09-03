WOMEN | Coppa Italia, Lazio agli ottavi: le possibili avversarie, ipotesi derby
Concluso il turno preliminare, il 21 settembre andrà in scena il primo turno di Coppa Italia. La Lazio Women sarà spettatrice interessata, scoprirà la sua avversaria che affronterà agli ottavi della competizione che si disputeranno a dicembre. L’a rivale delle biancocelesti sarà la vincente tra Parma e San Marino Academy, in programma il 21 settembre alle 15.
Le ragazze di Grassadonia, se poi dovessero passare il turno, ai quarti potrebbero ritrovarsi il derby. La Roma è inserita nella stessa parte del tabellone, agli ottavi affronterà la vincente tra Lumezzane e Arezzo.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.