Ceferin: "Israele? Non sono favorevole all'esclusione degli atleti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Uefa Alexander Ceferin si è espresso sul tema di una possibile esclusione delle squadre israeliane dalle coppe europee come accaduto, e accade ancora oggi, per le formazioni russe.

“Non sono favorevole all'esclusione degli atleti. Cosa può fare un atleta al suo governo per fermare la guerra? È molto, molto difficile. D'altra parte però quello che sta succedendo ai civili a Gaza mi ferisce personalmente, mi uccide. Non si possono vedere ancora queste cose”.

Nessun provvedimento quindi al momento per le squadre israeliane mentre prosegue il divieto per le russe: “La squalifica per le squadre russe dura, credo, da tre anni e mezzo. La guerra è finita? Non è finita. Quindi per ora non so se ci saranno novità”.

