Calciomercato Lazio | Parma, Cherubini: "Insigne? Ecco la nostra scelta"

Lunga intervista ai microfoni della Gazzetta di Parma per il CEO crociato Federico Cherubini. Tra i tanti temi toccati relativi al mercato appena concluso e alla stagione iniziata da sole due giornate, il dirigente si è espresso anche sulla possibilità di ingaggiare a zero Lorenzo Insigne. L'esterno ex Napoli, svincolato dal Toronto, negli ultimi mesi è finito nel mirino della Lazio di Sarri, che attualmente però non può tesserare nuovi giocatori. Queste le parole di Cherubini: "Insigne al Parma? No, la rosa è a posto e in attacco abbiamo ottimi giocatori e tante opzioni".

