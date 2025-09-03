Serie A Women's Cup, scelto lo stadio della Final Four: dove si giocherà

Sarà lo stadio 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia a ospitare, da martedì 23 a sabato 27 settembre, la Final Four della prima edizione della Serie A Women's Cup. Le prime quattro classifica di ciascun girone e la miglior seconda disputeranno l'ultimo atto della nuova competizione di calcio femminile nell'impianto campano, le due semifinali si disputeranno martedì 23 alle 20.30 e mercoledì 24 alle 18.30 e saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La finale di sabato 27 avrà invece inizio alle 17.30, con diretta su Rai 2 e Sky Sport e in streaming su RaiPlay e NOW.

