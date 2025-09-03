Lazio, il battesimo biancoceleste del piccolo Tommaso: la sua prima volta all'Olimpico - FOTO

La prima volta all'Olimpico è un ricordo che resta per sempre inciso nel cuore di ogni tifoso biancoceleste. Se poi questa coincide con una vittoria, il momento diventa ancora più speciale. È la storia del piccolo Tommaso, baby laziale di appena sei mesi che, in occasione del convincente successo per 4-0 della squadra di Sarri sul Verona, ha potuto ammirare per la prima volta la Lazio allo stadio.

Il sorriso stampato in volto, gli occhi increduli e sognanti che solo un bambino può avere, delle cuffie per mitigare il dolce frastuono della Nord e un mini completino biancoceleste addosso. Sono queste le immagini del piccolo Tommy che resteranno impresse nella memoria di papà Gianluca e mamma Alessandra, che ha raccontato come perfino dietro la scelta del nome ci sia stata di mezzo la fede biancoceleste: "Si chiama Tommaso per tante ragioni, ma soprattutto per il maestro e per Rocchi! Mentre ero incinta eravamo indecisi sul nome, un giorno siamo andati al centro commerciale a Porte di Roma e abbiamo incontrato Tommaso Rocchi con il figlio e da lì è stato confermato il nome. È stato un segno".

Una fede trasmessa come un'eredità e la decisione di portare per la prima volta il figlio all'Olimpico per regalargli un battesimo biancoceleste. Quella di Tommaso è stata solo la prima di tante partite che vivrà allo stadio, circondato dall'affetto dei genitori e dal calore del popolo laziale. È l'inizio di un legame destinato a durare in eterno, perché una volta entrata nella tua vita, la Lazio non ne esce più.