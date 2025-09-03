Lazio, settembre sarà un mese impegnativo: le gare in programma - FOTO

Il campionato si è preso una pausa, ora spazio alle nazionali impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali. La Serie A tornerà nel weekend del 13 settembre, con la terza giornata che vedrà la Lazio confrontarsi col Sassuolo al Mapei Stadium. L'appuntamento è fissato per domenica 14 settembre alle 18. La settimana successiva sarà quella più calda e intensa, domenica 21 settembre alle 12:30 ci sarà il derby della Capitale. La Roma sarà ospite dei biancocelesti all'Olimpico. Archiviata la stracittadina, un'altra trasferta per Sarri e i suoi questa volta direzione Genova. Il match si giocherà lunedì 29 settembre alle 20:45 al Marassi. La società, con un post via social, ha voluto ricordare tutti gli appuntamenti ai tifosi.

