Ceferin contro l'Italia: "Le squadre europee non devono giocare altrove"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della UEFA Aleksandr Ceferin ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano americano Politico USA, nella quale ha parlato di diversi temi legati strettamente al mondo del calcio e non solo. Tra le diverse questioni affrontate, il dirigente ha parlato anche delle iniziative intraprese da Italia e Spagna per giocare alcune partite di campionato fuori dall'Europa, giudicandole negativamente. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

"Non siamo contenti, ma da quanto abbiamo verificato legalmente non abbiamo molto margine, se la federazione è d’accordo. E sia l’Italia che la Spagna lo sono. Penso però che in futuro dovremo discuterne seriamente, perché il calcio dovrebbe essere giocato in Europa: i tifosi dovrebbero vedere le partite in casa, non possono andare in Australia o negli Stati Uniti per seguire le loro squadre. Apriremo questa discussione anche con la FIFA e con le federazioni, perché non credo sia una buona idea. Se si tratta di un’eccezione, va bene; se c’è una ragione valida, va bene. Ma in linea di principio le squadre europee dovrebbero giocare in Europa, perché i loro tifosi vivono qui. È una tradizione importante, e proprio oggi stavamo discutendo del fatto che questa sarà una delle grandi questioni per il futuro".

