Zazzaroni: "Gasperini non è contento della Roma. Lazio? Non si è rinforzata, ma..."

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato il mercato appena concluso a TMW Radio. Prima, due parole sulla Roma e su Gasperini:

Roma, come sta vivendo il momento Gasperini?

"Contento non è, è evidente. Lui aveva chiesto due giocatori, che erano Rios e Fabio Silva, c'erano le condizioni per portarli e non sono maturate. Più di Sancho, trattativa troppo lunga e inutile. Non è stato un mercato buono, perché vediamo giocare 8/11 dello scorso anno, gioca Hermoso che doveva partire, Ghilardi si inserirà, poi ci sono Wesley e un paio. Voleva qualcosa di livello. Credo qualche promessa sia stata fatta, nonostante il quadro fosse chiaro e lo sapesse anche lui. Se lo scorso anno fai 140 mln di mercato e quest'anno no, e i paletti finanziari erano gli stessi, è normale che l'allenatore sia deluso".

E come vede le altre dopo queste prime due giornate?

"Il Napoli ha giocato una brutta partita ma l'ha vinta, ed è un progresso rispetto agli altri anni. Non mi aspettavo il ko di Milan e Inter. Prime due giornate poco indicative, visto anche il confronto con gli altri anni, ma qualcosina ho visto. Non mi aspetto calcio champagne, la Juve è solida, due vittorie senza brillare. Bisognerà aspettare ancora un po' per capire queste squadre. E con le coppe non aspettiamoci continuità, che è quasi impossibile da tenere. Milan e Lazio? La Lazio non si è rafforzata ma neanche indebolita. Il Milan mi incuriosisce, ha molta qualità in alcuni giocatori ma dietro mi fa paura. Nelle quattro il Milan ce lo vedo".

