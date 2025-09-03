Lazio, Sky o Dazn? La programmazione dalla 4ª alla 12ª giornata di Serie A
La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª giornata. Ecco, di seguito, dove verranno trasmesse le gare della Lazio di Sarri.
3ª giornata
Sassuolo-Lazio: domenica 14 settembre ore 12.30 (Dazn/Sky)
4ª giornata
Lazio-Roma: domenica 21 settembre ore 12.30 (Dazn)
5ª giornata
Genoa-Lazio: lunedì 29 settembre ore 20.45 (Dazn/Sky)
6ª giornata
Lazio-Torino: sabato 4 ottobre ore 15.00 (Dazn)
7ª giornata
Atalanta-Lazio: domenica 19 ottobre ore 18.00 (Dazn/Sky)
8ª giornata
Lazio-Juventus: domenica 26 ottobre ore 20.45 (Dazn)
9ª giornata
Pisa-Lazio: giovedì 30 ottobre ore 20.45 (Dazn/Sky)
10ª giornata
Lazio-Cagliari: lunedì 3 novembre ore 20.45 (Dazn/Sky)
11ª giornata
Inter-Lazio: domenica 9 novembre ore 20.45 (Dazn)
12ª giornata
Lazio-Lecce: domenica 23 novembre ore 18.00 (Dazn/Sky)
