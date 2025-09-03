Lazio, Sky o Dazn? La programmazione dalla 4ª alla 12ª giornata di Serie A

03.09.2025 17:00 di  Jessica Reatini   vedi letture
Lazio, Sky o Dazn? La programmazione dalla 4ª alla 12ª giornata di Serie A

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª giornata. Ecco, di seguito, dove verranno trasmesse le gare della Lazio di Sarri.

3ª giornata

Sassuolo-Lazio: domenica 14 settembre ore 12.30 (Dazn/Sky)

4ª giornata

Lazio-Roma: domenica 21 settembre ore 12.30 (Dazn)

5ª giornata

Genoa-Lazio: lunedì 29 settembre ore 20.45 (Dazn/Sky)

6ª giornata

Lazio-Torino: sabato 4 ottobre ore 15.00 (Dazn)

7ª giornata

Atalanta-Lazio: domenica 19 ottobre ore 18.00 (Dazn/Sky)

8ª giornata

Lazio-Juventus: domenica 26 ottobre ore 20.45 (Dazn)

9ª giornata

Pisa-Lazio: giovedì 30 ottobre ore 20.45 (Dazn/Sky)

10ª giornata

Lazio-Cagliari: lunedì 3 novembre ore 20.45 (Dazn/Sky)

11ª giornata

Inter-Lazio: domenica 9 novembre ore 20.45 (Dazn)

12ª giornata

Lazio-Lecce: domenica 23 novembre ore 18.00 (Dazn/Sky)

