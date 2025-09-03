Lazio, deciso l'orario del derby contro la Roma: tutti i dettagli
Cambia l'orario del derby della Capitale. Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni: la quarta giornata di campionato tra Lazio e Roma si giocherà domenica 21 settembre alle 12:30. L'ha comunicato la Lega Serie A con tutti gli orari degli anticipi e posticipi fino alla 12a giornata. Di seguito tutte le informazioni sul match.
LAZIO - ROMA, domenica 21 settembre 12:30 (DAZN).
