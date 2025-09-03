Fenerbahce, per il post Mourinho si pensa a un ex Lazio: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

José Mourinho non è più l'allenatore del Fenerbahce e il club turco è alla ricerca del tecnico che dovrà raccogliere la sua eredità. Allo Special One non è stata perdonata la mancata qualificazione alla prossima Champions League, con il Fenerbahce che è stato eliminato dai portoghesi del Benfica. Ora il club turco cerca il sostituto e pensa a un ex Lazio, ma non solo: secondo SportMediaset, uno dei profili che sta valutando la dirigenza turca è quello di Sergio Conceicao, ex giocatore di Lazio e Inter e reduce dall'esperienza sulla panchina del Milan. Inoltre, un altro nome in lista è quello di Luciano Spalletti, tecnico ancora fermo dopo l'interruzione del rapporto con la Federazione.

