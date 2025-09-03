Ex Lazio, il giovane Pugliso firma con un nuovo club
03.09.2025 18:00 di Redazione1 Lalaziosiamonoi
Una nuova sfida per un giovane promettente ex Lazio. Edoardo Pugliso, portiere classe 2008, ha firmato il proprio contratto con l'Avellino, con cui inizierà un'avventura con l'obiettivo di crescere e arrivare un giorno nel calcio dei grandi. Pugliso ha vestito la maglia biancoceleste, poi l'avventura alla Ternana e ora ecco la firma con il club irpino per il 17enne estremo difensore che giocherà nella formazione impegnata nel girone B del campionato di Primavera 2. I Lupi sperano di scalare le gerarchie del campionato, puntando così alla promozione, in un girone in cui ci sono anche Palermo, Empoli e Bari, tra le altre, un obiettivo al quale contribuirà anche il talentuoso portiere.