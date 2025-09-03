Verona, il ds Sogliano: "Abbiamo tirato su giocatori come Zaccagni, ma poi..."

A qualche giorno dalla chiusura del calciomercato estivo, il ds Sogliano è intervenuto in conferenza stampa per parlare dei movimenti fatti dal Verona in entrata e in uscita. Tra le domande che gli sono state sottoposte, anche una su perché si fa fatica a trovare dei profili italiani. Questa la replica del dirigente: "Non pensiate che non ci pensi. Prendi le 20 squadre italiane di A: trovatemi un giocatore italiano che il Verona possa prenderlo. Il coefficiente di rischio di prendere un giocatore che non abbia mai giocato in A c'è, ma va anche detto che ci piace crescere i giocatori in casa. Solo che poi quelli che abbiamo tirato su come Coppola, Ghilardi, Zaccagni, Kumbulla abbiamo dovuto anche venderli. Questo problema lo deve risolvere chi è nella stanza nei bottoni. Se mettono 5 giocatori obbligatori italiani allora cambiano le cose. Se guardate le altre squadre, chi ne ha magari in alcuni casi ne ha 2 o 3, guardate Genoa e Udinese. Anche io amo l'Italia e sono italiano e vorrei prendere italiani".

