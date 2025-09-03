Ex Lazio | Cannavaro, il figlio di Fabio passa alla Zeta Napoli: tutti i dettagli

Nuovo acquisto per la Zeta Napoli. Sui propri canali social la squadra di Zw Jackson ha annunciato l'arrivo di Andrea Cannavaro, figlio di Fabio ed ex difensore delle giovanili delle Lazio. Il classe 2005 si unisce a Vives, Santoro e i due Calaiò, già ufficializzati nei giorni scorsi. Questo il comunicato: “Un cognome che non ha bisogno di presentazioni. La Zeta Napoli dà il benvenuto a Andrea Cannavaro figlio del nostro leggendario capitano del Mondiale 2006, Fabio Cannavaro. Difensore centrale come suo padre, classe 2005, cresciuto tra Primavera della Lazio e Serie D, oggi ha scelto la nostra maglia per tornare a fare la cosa più importante: divertirsi inseguendo un pallone. Noi siamo sicuri che farà divertire il nostro pubblico…(non proprio gli attaccanti avversari)".

