Djokovic sicuro: "Alcaraz-Sinner in finale? Pronto a mandare all'aria i loro piani"

L’Us Open 2025 entra nel vivo e, in tanti, già sognano un’altra finale tra Sinner e Alcaraz. Peccato che nessuno abbia fatto i conti con il caro vecchio Djokovic che, dopo aver battuto Fritz, adesso si prepara ad affrontare Carlitos in semifinale... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > DJOKOVIC <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.