Milan, il padre di Gimenez contro Tare: "Strano che un ds parli così..."

Santiago Gimenez alla fine è rimasto al Milan, ma è rimasto in bilico fino all'ultimo giorno di mercato. Insistenti le voci di un suo passaggio alla Roma, con Dobvyk che invece avrebbe dovuto fare il percorso inverso, andando alla corte di Allegri. Il tutto però s'è concluso con un nulla di fatto. Il messicano è ancora a Milanello e ora dovrà provare a riconquistare la fiducia di tecnico e società. Il padre di Gimenez, però, ai microfoni di ClaroSports, ha mandato diverse stilettate al club rossonero e in particolare a Igli Tare. Il ds rossonero, a pochi minuti dall'inizio di Lecce-Milan, aveva dichiarato: "Se la Roma vuole, si può chiudere lo scambio Dovbyk-Gimenez", scaricando di fatto l'ex Feyeenord.

Parole che non sono piaciute a Gimenez Senior: "Venerdì, quando Santiago ha giocato da titolare, abbiamo sentito le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan e abbiamo iniziato a capire cosa stesse realmente succedendo. Ma era molto strano, difficile da capire: era titolare, ma volevano venderlo. La verità è che era tutto molto confuso. È molto raro che un direttore sportivo faccia quelle dichiarazioni. L'agente di Santi è sempre stata in contatto il club. Il Milan ha avuto la possibilità di fare quello scambio, ma Santi non è mai stato consultato sulla situazione". E poi ancora: "Sono stato male. È stata una brutta notte. Non ho dormito, ero sempre aggiornato su quello che succedeva e in costante comunicazione con la società. Dopo aver sentito le parole del direttore sportivo del Milan, è stato difficile. Il mercato si stava chiudendo, quindi dovevo essere consapevole di cosa stava succedendo. È stato tutto molto strano".

