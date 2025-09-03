Ass. Veloccia: "Stadio? La Lazio è più indietro della Roma. E il Flaminio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Resta sempre vivo il tema relativo allo Stadio Flaminio in casa Lazio. Ai microfoni di Radio Laziale ne ha parlato l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia, che si è soffermato sul presente e sul futuro del progetto di Lotito. Di seguito le sue parole.

"Stiamo seguendo un dossier, in particolare il Sindaco e Onorato, ma coinvolge anche noi. È un progetto ambizioso, importante e complesso. Siamo in attesa, è stato fatto un lavoro sulle prime documentazioni, ma ne mancano altre sia tecniche che economico-finanziarie. Una volta ottenuti questi nuovi modulo, si avvia un'istruttoria che coinvolge tutti gli enti (il ministero dei beni culturali, gli uffici di Roma Capitale dalla mobilità all'urbanistica) e si apre la conferenza dei servizi. Da lì poi si capisce se il progetto può essere oggetto di pronunciamento dell'assemblea capitolina. Una volta ottenuta bisognerà presentare il vero e proprio progetto, che all'amministrazione dovrà essere mostrato con tutti i pareri positivi degli enti. Il primo step ora è capire se ci sono le condizioni per andare avanti. Prima si fa uno studio di fattibilità, poi si fa il vero e proprio progetto con dettagli e autorizzazioni con l'eventuale ok da parte del Comune".

"Il tema principale è il recupero di questa struttura che vive da anni un degrado costante, ci sia augura il ritorno alla sua destinazione originaria. Ma ci sono tante problematiche dal punto di vista urbanistico e della mobilità, per esempio a livello di mezzi di trasporto. L'Olimpico su questo è drammatico, non possiamo riproporre queste cose anche al Flaminio. Un tema poi è legato anche al progetto tipologico, alla forma costruttiva, vagliata dalla sovraintendenza. Bisogna anche dare garanzie a chi abita nei pressi dello stadio per non subire conseguenze. Lotito si è fatto avanti per rispettare queste richieste".

"Se l'investimento riguarda solo il privato? Lo stadio è legato al privato, ma il Comune sta mettendo tantissimi soldi sul quadrante del Flaminio, come il Museo della Scienza a Via Guido Reni. Poi porteremo anche il tram e la Metro C. Il nostro lavoro porterà del beneficio anche alla stessa Lazio se riuscisse a prenderlo. Il procedimento è in mano all'Assessore dello Sport. Si andrà verso una concessione, non venderemo lo stadio. Come avverrà per le aree dello stadio della Roma, non ci saranno trasferimenti patrimoniali. La Lazio sta ancora indietro, mentre la Roma per il suo stadio ha passato il primo step e ora dovrà affrontare il secondo, il più complesso e definitivo".

"Quando saranno pronti gli stadi? Dipende dalle squadre, noi possiamo fare di tutto se i progetti sono fatti bene, ma di questo se ne devono occupare le due società. Noi faremo di tutto una volta ricevute tutte le documentazioni. Prolungamento Metro C? Arriverà all'Auditorium, cosi come anche il tram. Da un punto di vista infrastrutturale sarà un'area rivoluzionata. Mobilità attorno allo stadio? Valuteremo un raggio circostante per raggiungere lo stadio con altri mezzi o a piedi, non sarà come l'Olimpico".

