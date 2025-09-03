Tounkara e la dedica alla Lazio: "L'amore non passa mai..."
Non ha mai dimenticato la Lazio, Mamadou Tounkara. L'ex attaccante ha dichiarato ancora amore eterno ai colori biancocelesti attraverso una storia su Instagram, pubblicando una foto del cancello del centro sportivo di Formello. Queste le bellissime parole che ha scritto: "E che potrei dirti ogni volta che ti vedo, se non che provo brividi infiniti... un amore che non passa mai!". Di seguito la foto.
