Addio all'ex attaccante Vito D'Amato: il cordoglio della Lazio
"La S.S. Lazio partecipa commossa al dolore della famiglia dell’ex attaccante biancoceleste Vito D’Amato. Nato a Gallipoli, si trasferì giovanissimo a Roma con la famiglia. Formatosi nel settore giovanile della Lazio, approdò poi in prima squadra, dove rimase fino al 1967: il suo nome rimarrà nella storia del Club per aver siglato il gol decisivo nel derby del 10 ottobre 1965. La dirigenza, la squadra e tutta la Società esprimono un sentito e profondo cordoglio alle persone a lui care".