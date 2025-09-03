Ibanez, prima gli errori nei derby ora la svolta in Arabia: ecco perché si parla di lui

Roger Ibanez è finito al centro dell'attenzione, non per le sue prestazioni in campo ma per il suo look un po' particolare. Il difensore dopo la sua avventura alla Roma, coronata da una serie di errori grossolani in particolare nel derby della Capitale che ne hanno condizionato la reputazione, ha deciso di vivere una nuova esperienza in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Ahli...CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > IBANEZ <

