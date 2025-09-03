Italia, Locatelli su Rovella: "È sfacciato e ha personalità. Farà grandi cose"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Direttamente dal ritiro della Nazionale a Coverciano, Manuel Locatelli è stato intervistato ai microfoni di 'Vivo Azzurro TV' insieme a Niccolò Rovella in vista delle prossime sfide dell'Italia contro Estonia e Israele. Tra i diversi temi toccati, il centrocampista della Juventus ha speso anche delle parole sul regista della Lazio, del quale ha lodato la grande personalità che è solito mostrare in campo. Queste le sue parole: "Ha questa sfacciataggine che poi è anche personalità. Anche se sbaglia va avanti col suo modo di essere e questa è una qualità che si porta dietro e che lo porterà a fare grandi cose".

