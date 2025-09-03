Italia, Donnarumma: "Le parole di Rovella? Può capitare di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluigi Donnarumma, capitano dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro degli azzurri in vista della sfida contro l'Estonia valida per la qualificazione al Mondiale del 2026. "Negli ultimi giorni ne ho un po' risentito per quello che stava succedendo - ha spiegato il portiere riferendosi alla sua situazione sul mercato - ma sono sempre stato bene. Non vedevo l'ora di andare al City, Guardiola mi ha voluto fortemente e questo mi ha lusingato. Essere voluto così dalla società più forte al mondo non può che renderti orgoglioso. Sono molto emozionato e contento".

Partendo dalle parole di Rovella, sulla Nazionale, ha poi aggiunto: "Contro la Norvegia è mancata la forza di rialzarci. Può capitare di prendere gol, può capitare di subire una rete e lo stadio s'infiamma. Dobbiamo ritrovare la forza italiana di rialzarci, tutti insieme. Su questo con mister Gattuso ci stiamo lavorando, stiamo trovando le nostre consapevolezze. Ci sta facendo sentire tutti importanti, dal primo all'ultimo. L'obiettivo è fare gruppo, tornare a divertirci e avere più scioltezza in campo senza avere troppa pressione perché poi quella ti fa mancare qualcosa in campo. La squadra con mister Gattuso sta ritrovando questo e sono sicuro che possiamo fare bene e tornare dove meritiamo".

