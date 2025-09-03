Lazio, un giovane convocato dall'Albania U17: i dettagli
La S.S. Lazio ha reso noto tramite il proprio sito ufficiale che un giovane calciatore delle giovanili biancocelesti, allenate da Cristian Ledesma, è appena stato convocato in Nazionale U17:
"Domenica 31 Aogsto è iniziato il campionato Nazionale Under 17 e, nonostante la sconfitta con il Bari, non passano inosservate le prestazioni di alcuni giovani aquilotti. Al Centro Sportivo di Formello squilla il telefono, la chiamata è per Daniele Lulaj ed arriva dalla Nazionale albanese U17. L`attaccante biancoceleste classe 2009 risponde, per la prima volta, alla convocazione del proprio Paese.
La giovane aquila sarà impegnata dal 3 al 9 Settembre nella ‘Syrenka Cup’. Torneo internazionale estivo dove la Nazionale Albanese sarà contrapposta ai pari età di Romania, Norvegia ed i padroni di casa della Polonia. Nella sfida contro la Romania, Lulaj sfiderà un altro giocatore della Lazio, più precisamente, Alexandru Miloiu".
