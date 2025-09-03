Serie A | La classifica delle rose più costose: la posizione della Lazio - FOTO

Si è conclusa la sessione estiva di calciomercato, con tutte le squadre che hanno messo mano al portafoglio e si sono rinforzate in vista della stagione 2025/26. L'unica ad essere rimasta invariata, al netto di qualche cessione minore, è stata la Lazio, la causa è ben nota. Sky Sport ha stilato una classifica delle rose più costose della Serie A e anche a causa del blocco del mercato la Lazio si assesta al decimo posto con un valore di circa 169 milioni di euro. Davanti a lei si posizionano Como, Bologna, Fiorentina, Roma, Inter, Atalanta, Napoli, Milan e Juventus.

