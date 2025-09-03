Calciomercato | I voti de La Gazzetta dello Sport: "Lazio, il nuovo acquisto è Sarri"

RASSEGNA STAMPA - Il pagellone del mercato de La Gazzetta dello Sport. Tutti i voti alle venti squadre di Serie A, compresa la Lazio che però non ha potuto fare acquisti a causa del blocco imposto dalla Covisoc. Proprio per questo la società biancoceleste ha ottenuto un "S.V.", con la conseguente descrizione: "Non era possibile operare sul mercato per lo sforamento dei tre parametri economici, quindi nella Lazio vanno registrati soltanto i rientri da prestiti e non può avere un voto. Il vero nuovo acquisto quindi è l'allenatore Maurizio Sarri, spetta a lui far sembrare nuova una squadra rimasta quasi uguale. Fra i rientri, Cancellieri ha trovato spazio contro il Verona senza deludere".

