Repice: "Nico Paz? Non voglio bestemmiare, ma quello che ha fatto con la Lazio..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Repice , ospite a TMW Radio, ha parlato di alcuni temi caldi di giornata. Il mercato è uno di questi e a tal proposito, alla domanda su quale sia stato il colpo che lo ha intrigato di più ha risposto: "Non ho visto grandi colpi, ma ora a Como c'è un Fabregas che ha grande influenza sui ragazzi che sono arrivati. È giunto un altro talento come Ramon, per non parlare di quello che fa Nico Paz. Ciò che ha fatto con la Lazio, senza voler bestemmiare, mi ha ricordato le giocate che faceva un certo calciatore nella Roma".

