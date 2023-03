Lazio-Roma, Mediaset distrugge Ibanez: “Meglio una carbonara con la panna”

TUTTOmercatoWEB.com

SportMediaset senza pietà con Roger Ibanez. Il difensore della Roma si è reso protagonista in negativo dell'ennesimo derby rimediando due gialli nella prima mezz'ora del primo tempo. Sul centrale giallorosso scatta l'ironia social e non solo. Il giornalista Frank Piantanida, nelle pagelle della 27esima giornata durante Pressing, lo ha sentenziato così: "Tra una carbonara con la panna e vederlo ancora in azione in un derby, terzo che rovina alla Roma, anche il più romano dei romanisti non avrebbe dubbi: mezzo chilo di maccheroni con tutta la panna che avete in cucina, grazie. IBANEZ 2".