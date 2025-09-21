Lazio - Roma, Pellegrini a Lsc: “Dobbiamo guardarci in faccia. Ecco cosa ci manca"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Troppe occasioni sprecate per la Lazio, la Roma vince il derby con Pellegrini. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Luca Pellegrini: “Abbiamo fatto un derby dove abbiamo creato tanto, si decide con episodi, siamo stati sfortunati con l’incrocio di Danilo e altre situazioni, fa male perché rimane il risultato, difficile trovare anche le parole giuste per descrivere partite del genere. Per me bisogna ripartire da noi, dalla coesione, atteggiamenti, lottare, essere più cattivi agonisticamente, dobbiamo volere qualcosa dipiù. Non condivido gli alibi, dobbiamo guardare quello che possiamo fare e noi possiamo fare di più, lo abbiamo dimostrato, se non riesce la colpa è nostra è inutile guardare fuori. La difficoltà è mentale, non lo stile di gioco, credo che abbiamo creato tanto, se fossimo stati lucido avremmo potuto far molto male. Abbiamo creato di più, le cose negative ci sono state e più di una. Quello che dobbiamo fare è guardarci in faccia e alcune cose devono cambiare e noi siamo i primi. Credo fortemente in questa squadra, abbiamo reintegrato Danilo, è rientrato Cancellieri, deve cambiare qualcosa dal punto di vista mentale, abbiamo dimostrato tanto, aldilà della sfortuna ci manca l’approccio mentale, siamo gli stessi di Verona.

Lo scorso anno abbiamo fatto un percorso importante, anche in Europa, ci è poi mancato qualcosa, ma è una base da cui ripartire. Quest’anno siamo gli stessi della scorsa stagione, ma siamo ripartiti da una base bassa dal punto di vista mentale, questo è quello che manca".