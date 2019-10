Lazio - Torino, Camolese: “Troppi 4 gol di scarto, ma i biancocelesti possono battere chiunque"

Lazio - Torino è stata anche la partita di un doppio ex come Giancarlo Camolese. Ex giocatore di entrambe prima, storico allenatore dei granata poi. A Radio Sportiva anche lui ha voluto dire la sua sul match dell'Olimpico: "Sono sincero, non mi aspettavo un 4-0, anche perché il Torino poteva fare meglio di quanto fatto. Se stanno bene, entrambe possono fare un buon campionato, e tra di loro non ci sono 4 gol di scarto”. Poi ha aggiunto un suo parere sulla Lazio: "Mi piace moltissimo per come è costruita. Deve giocare su più fronti e questo può far perdere qualche punto di troppo in campionato, ma ha la possibilità di lottare per la Champions League. Quando tutti i migliori giocatori sono in forma i biancocelesti possono battere chiunque".

