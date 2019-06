Lazio, una vita da campione del mondo: Miro Klose compie 41 anni

Possono parlare i numeri, riportati in lettere per evidenziarne la grandezza: Duecentocinquantanove gol in carriera con i club, settantuno con la Germania. Miglior marcatore di sempre della nazionale tedesca - davanti a Gerd Muller (68) - miglior marcatore di sempre della storia dei mondiali (16 gol, davanti a tutti). Miroslav Klose è un'istituzione, e ha vestito la maglia della Lazio per 5 stagioni. Arrivato a 33 anni, svincolato dal Bayern Monaco, il biancoceleste è il colore che ha vestito di più in carriera (171 presenze) e quello per cui ha segnato di più con le maglie di club (63 gol). Però, Miro Klose è molto di più dei numeri, persino di quel 41 che oggi, 9 giugno, si pone accanto alla sua voce “età”. Campione d'altri tempi, esempio dentro e soprattutto fuori dal campo, una leggenda immortale del calcio. Dopo l'esperienza come collaboratore tecnico di Joachim Low nella Germania, Klose è diventato l'allenatore dell'Under 17 del Bayern Monaco. Il primo scalino da percorrere, solitamente, nella strada che porta ad allenare la prima squadra. Per l'ex bomber tedesco si prospetta una vita da campione del mondo anche in panchina, d'altronde non poteva essere altrimenti.

