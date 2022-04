Lotito e Sarri devono ragionare sulla Lazio che verrà: vertice in vista?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La reazione al derby c'è stata, la Lazio può guardare con più serenità al finale di campionato dopo la vittoria contro il Sassuolo e magari ci sarà modo anche di pensare a ciò che la aspetta oltre questa stagione. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Maurizio Sarri ha un contratto che lo lega alla Lazio fino al giugno del 2023, non è voluto andare oltre un biennale perché al termine del primo anno biancoceleste voleva poter tirare le somme. L'ambiente gli è entrato dentro, lo ha ammesso lo stesso mister, ma nelle prossime settimane bisognerà approfondire alcuni aspetti riguardanti il futuro ecco perché Sarri e Lotito potrebbero rivedersi già in settimana, forse mercoledì, con il presidente che vuole vedere un finale di campionato positivo dopo lo scossone del derby e il mister che invece è più interessato a quanto espresso dalla squadra in termini di gioco e, ancora di più, a garanzie sulle caratteristiche del mercato che verrà. Le basi sono state messe dopo un anno di transizione, ora bisogna costruire considerando anche come diversi pilastri della squadra potrebbero salutare Roma in estate e anche l'importanza di indice di liquidità e bilancio: serve condivisione.

Pubblicato il 4/04/2022